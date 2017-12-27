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Помощник Президента РТ Олеся Балтусова поддержала акцию «Подари подписку»

27 декабря 2017, 13:42 , Фото: Султан Исхаков

Помощник Президента РТ Олеся Балтусова поддержала акцию «Подари подписку» Хранительница культурного наследия Татарстана оформила полугодовые выпуски журнала «Казань» для 15 адресатов.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня помощник Президента РТ Олеся Балтусова, работа которой связана с охраной и защитой исторического центра Казани и культурного наследия республики в целом, поддержала благотворительную акцию «Подари подписку» от АО «Татмедиа».

Хранительница культурного наследия Татарстана оформила полугодовую подписку на журнал «Казань» для 15 адресатов.

Подари подписку-Олеся Балтусова

«Я всегда подписываю своих друзей, родственников и соседей. Каждый год их количество увеличивается – бывает то 10 человек, то 14, сейчас будет 15. Они живут в Казани, в Елабуге, Елабужском и Буинском районах Татарстана. Я считаю, что журнал «Казань» должны читать все. В новом году я всем желаю больше времени находить для чтения, потому что человек должен концентрироваться в этом безумном мире на чем-то и развивать свою фантазию, воображение, потому что это залог психического здоровья. В здоровом духе – здоровее тело», – прокомментировала Олеся Балтусова участие в акции.

С начала благотворительной подписной кампании на первое полугодие 2018 года в акции приняли участие также депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, известная татарстанская певица Ильсия Бадретдинова, начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Нияз Галиуллин и многие другие.

 


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