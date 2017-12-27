Депутат Госдумы просит ФАС разобраться с завышенными ценами на авиабилеты на ЧМ-2018

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Депутат Госдумы России Михаил Дегтярев обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить появившуюся в СМИ информацию о возможном завышении цен на авиабилеты во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

Также депутат просит проверить цены на билеты на железнодорожном и автомобильном транспорте.

С завышенными ценами на проезд приходилось сталкиваться и раньше. Например, в период проведения в России Кубка конфедерации в текущем году, напомнил Михаил Дегтярев.

Необходимо заранее принять все возможные меры для обеспечения комфортного пребывания спортсменов и болельщиков во время предстоящего чемпионата. «Недопустимо наживаться на гражданах и гостях нашей страны», — подчеркнул депутат.