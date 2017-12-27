В Казани откроется мини-музей Ирана

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня и. о. Генерального консула Исламской Республики Иран в Казани Алибеман Эгбали Зарч и генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова подписали соглашение о сотрудничестве. Консул выразил надежду, что в будущем году в Нацмузее Татарстана откроется не только постоянная экспозиция Ирана, но и настоящий мини-музей.

В течение года фонды музея пополнили более 40 ценных экспонатов, отражающих культуру и историю Ирана.

Как сообщила на торжественной церемонии Гульчачак Назипова, Алибеман Эгбали Зарч не только лично пополняет иранскую коллекцию, но привлекает к этой деятельности глав городов и регионов своей страны.

«Благодаря инициативе Генерального консульства Ирана в Казани мэр Тебриза Садег Наджафи Хезерлу подарил нам 17 уникальных предметов. Среди них – прекрасные ковры ручной работы, вазы, а также книги об этом городе. Губернатор провинции Хорасан-Резави Али Реза Рашидиян передал для нас тар, национальный музыкальный инструмент, и еще три предмета», – рассказала директор.

В 2018 году к празднику Науруз дипломат пообещал дополнить иранскую коллекцию новыми экспонатами. После этого она может стать не только постоянной экспозицией, отражающей связи Ирана и Татарстана, но и самостоятельным мини-музеем на базе Национального музея РТ.