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Авиабилеты в Казань в дни чемпионата мира-2018 подорожали в три раза

27 декабря 2017, 13:24

Накануне первого матча мундиаля в Казани прямой билет от Москвы до Казани обойдется почти в 12,4 тыс. рублей.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Цены на авиабилеты в Казань в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года выросли в три раза. Так, например, билет на прямой рейс в столицу Татарстана из Москвы в один конец 15 июня обойдется в 12,4 тыс. рублей.

Такая ситуация наблюдается только в дни старта матчей чемпионата мира в Казани, после чего цены идут на спад – например, 16 июня (в день первого матча ЧМ в столице Татарстана) билет будет стоит вдвое дешевле. Повышение также зафиксировано накануне некоторых матчей мундиаля в Казани: билет на прямой рейс Москва – Казань 19 июня (накануне матча сборных Ирана и Испании) билет будет стоить 9,2 тыс. рублей. Матч между командами Польши и Колумбии, по мнению авиаперевозчиков, не слишком привлекателен: накануне этой игры прилететь в Казань из Москвы прямым рейсом можно будет за 2,3 тыс.рублей.
 


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