Песошин: Доходы бюджета от муниципальной собственности на четыре процента превысили план

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Доходы бюджета от использования государственной и муниципальной собственности на сегодняшний день составляют 4 млрд 833 млн рублей, что на 4 процента превышает план. Об этом сегодня на заседании коллегии Минземимущества РТ сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Несмотря на это резервы для повышения доходности имеются, и этому нужно уделять особое внимание», — отметил глава Правительства РТ.

При этом доходы от управления госимуществом, по данным министерства, составляют чуть выше 786 млн рублей. «Задание выполнено на 127,5 процента», — сообщил в своем докладе министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев. Львиную долю дохода — порядка 346 млн рублей составляют дивиденды от госпакета акций РТ.

Доходы от реализации имущества и земельных ресурсов в бюджеты муниципалитетов РТ, по данным министерства, немногим превысили 4 млрд рублей. Порядка 60 процентов от этой суммы составляют поступления от аренды земельных участков.

За отчетный период уменьшились доходы от продажи имущества и земельных участков. В то же время увеличились поступления от аренды имущества, дивидендов на муниципальные пакеты акций, аренды земельных участков и т.д.

Лидерами по увеличению доходов стали Агрызский, Аксубаевский, Алексеевский район, а среди аутсайдеров Тюлячинский, Черемшанский и Ютазинский районы.

Острой остается проблема рентабельности муниципальных унитарных предприятий, отметил в своем выступлении Алексей Песошин. Половина из них убыточна. «В 2017 году собрана и проанализирована финансовая отчетность 126 действующих МУПов. По результатам анализа выявлено 63 убыточных и 58 закредитованных МУПов», — сказал он.

«Каждому району, в котором есть такие предприятия, необходимо провести тщательный анализ, представить в Минземимущества отчет о причинах сложного финансового положения и предложения по исправлению ситуации», — добавил Премьер-министр.

В завершение своего выступления Премьер-министр поблагодарил коллег за проделанную работу в 2017 году и вручил государственные и ведомственные награды.