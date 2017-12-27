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Наталия Фишман: Парки с аппаратами для обналичивания биткоинов не будут востребованы

27 декабря 2017, 13:12

Представления об общественном пространстве для отдыха не подразумевает стилистику ИТ-технологий, подчеркнула Помощник Президента РТ.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Парки в стиле ИТ-технологий с аппаратами для обналичивания биткоинов не будут востребованы у населения. Такое мнение высказала на брифинге по итогам года, состоявшемся накануне в Кабинете Министров РТ, помощник Президента РТ, куратор республиканской программы «Благоустройство парков и скверов РТ» Наталия Фишман в ответ на вопрос представителя СМИ.

«Есть ли на это запрос? Это не то, для чего создаются рекреационные зоны. По нашему опыту, в сельской местности люди хотят, чтобы было красиво, культурно и как в городе. Апофеоз пожеланий — фонтан, причем такой барочный. Люди в городе хотят больше природы, естественности, чтобы можно было отдохнуть. При этом часть желает некую фабрику культуры, рекреационную зону. ИТ-сервисы и аппараты по обналичиванию биткоинов — это, наверное, классно, но, думаю, они не будут в этом формате востребованы», — констатировала Фишман.


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