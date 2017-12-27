Бурмистров заключил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий Александр Бурмистров, который завершил карьеру в НХЛ, заключил односторонний контракт с «Ак Барсом» до конца сезона, сообщается на официальном сайте КХЛ.

За «Ак Барс» в КХЛ 26-летний Бурмистров провел 131 игру, в которых забросил 21 шайбу и сделал 49 результативных передач при показателе полезности «+4». В сезоне 2014 — 2015 годов хоккеист вместе с клубом стал финалистом Кубка Гагарина. В этом сезоне он провел 24 игры за «Ванкувер Кэнакс», в которых набрал 6 (2+4) очков за результативность при показателе полезности «-5».

В «Ак Барсе» эту информацию не подтвердили и не опровергли. Генеральный менеджер клуба Рафик Якубов прокомментировал возвращение Бурмистрова в интервью ИА «Татар-информ».

«Все будет ясно завтра. Сегодня Саша должен прилететь в Казань. Мы с ним встретимся, все обсудим и решим. Права на Бурмистрова в КХЛ принадлежат «Ак Барсу», — уточнил Якубов.