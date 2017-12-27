Правительство РФ выделило более 21 млрд рублей на выплаты при рождении первенца

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Правительство РФ выделило в 2018 году 21,4 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого ребенка, сообщает ТАСС.

Средства будут распределены между регионами для «назначения и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка», говорится в документе.

Министерство финансов России доведет лимит бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию этой меры до 15 января следующего года.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил начать ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца в 2018 году.

Соответствующий законопроект был внесен в Парламент. Право на выплату получают граждане РФ, постоянно проживающие на территории страны, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином РФ, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.