Нацмузей Татарстана стал обладателем национального костюма современной иранки

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Национальном музее Татарстана прошла торжественная церемония передачи иранского национального женского костюма.

«Вся красота заключена именно в женском наряде. Мужская одежда достаточно проста», – отметил и. о. Генерального консула Исламской Республики Иран в Казани Алибеман Эгбали Зарч.

«Сейчас в российско-иранских отношениях наступил, пожалуй, самый лучший этап за последние три-четыре века. На этом фоне мы стремимся укреплять и связи с Татарстаном, ведь между нашими республиками существуют давние исторические связи и культурная близость», – подчеркнул дипломат.

Зарч приобрел современный наряд богатой иранки на собственные средства, однако фонды Нацмузея пополнил от имени своего государства.

За последний год иранская коллекция НМ РТ получила более 40 экспонатов: предметы декоративно-прикладного искусства, книги, ценные ковры и вазы. За активное пополнение фондов директор Национального музея Гульчачак Назипова вручила высокому гостю награду «Меценат музея».