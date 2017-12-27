ДК Урицкого в Казани откроют к марту

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Находящийся на реконструкции Дом культуры имени Урицкого в Казани планируют открыть к марту 2018 года. Об этом на брифинге по итогам уходящего года заявила накануне в Кабинете Министров РТ помощник Президента РТ, куратор республиканской программы «Благоустройство парков и скверов РТ» Наталия Фишман.

«Осенью в ДК Ленина завершились строительные работы, по Урицкого закончим весной. К марту планируем открыть», — сообщила Фишман.

В понедельник, 25 декабря, в ДК Ленина в присутствии Президента РТ и мэра Казани состоялась первая после масштабного капитального ремонта новогодняя елка.

А «переформатированный» ДК Урицкого, как заверил в конце ноября гендиректор подрядной организации «Ремонтстройсервис» Миннегарай Насибуллин, после ремонта станет многофункциональным культурным центром и сможет вместить около полутысячи детей, то есть в два раза больше прежнего.