Все новости Татарстан Россия

Общество, Культура, Наука и образование, Актуальная урбанистика Татарстана

ДК Урицкого в Казани откроют к марту

27 декабря 2017, 12:52

После масштабного ремонта в здании будет создан многофункциональный культурный центр.
ДК им. Ленина и бывший ДК им. Урицкого в Казани ждет капремонт
Рустам Минниханов поручил провести реконструкцию ДК Ленина в Авиастроительном районе Казани
Минниханов: Федеральные проекты благоустройства города актуальны для нас
По программе «Общественные пространства РТ» согласован 41 проект из 58
На конвенте «Зиланткон» в этом году для казанцев организуют большую игротеку

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Находящийся на реконструкции Дом культуры имени Урицкого в Казани планируют открыть к марту 2018 года. Об этом на брифинге по итогам уходящего года заявила накануне в Кабинете Министров РТ помощник Президента РТ, куратор республиканской программы «Благоустройство парков и скверов РТ» Наталия Фишман.

«Осенью в ДК Ленина завершились строительные работы, по Урицкого закончим весной. К марту планируем открыть», — сообщила Фишман.

В понедельник, 25 декабря, в ДК Ленина в присутствии Президента РТ и мэра Казани состоялась первая после масштабного капитального ремонта новогодняя елка. 

А «переформатированный» ДК Урицкого, как заверил в конце ноября гендиректор подрядной организации «Ремонтстройсервис» Миннегарай Насибуллин, после ремонта станет многофункциональным культурным центром и сможет вместить около полутысячи детей, то есть в два раза больше прежнего. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter