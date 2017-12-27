(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Челнах росгвардейцы задержали 24-летнего автовора, сообщает пресс-служба Росгвардии Татарстана.

Вчера поздней ночью патрульные ОВО получили информацию о том, что в одном из дворов поселка ЗЯБ пытаются вскрыть авто.

На месте сотрудники вневедомственной охраны обнаружили молодого человека, который сидел внутри машины. Рядом на снегу валялся снятый аккумулятор.

Незнакомец попытался скрыться от стражей порядка, но безуспешно. При личном досмотре росгвардейцы обнаружили у парня автомагнитолу, ключи для демонтажа колес и перчатки.

Как выяснилось, злоумышленник проник в авто разбив стекло пассажирской двери. Владелец машины намеревался продать ее в ближайшее время, поэтому отключил сигнализацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».