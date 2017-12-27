Фонд развития моногородов окажет поддержку новым ТОСЭР в Татарстане

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Фонд развития моногородов окажет поддержку новым территориям опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Татарстане, сообщает пресс-служба организации.

Правительство России одобрило создание ТОСЭР в Зеленодольске, Нижнекамске и Чистополе, которые создадут в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». Речь идет о ТОСЭР «Зеленодольск», ТОСЭР «Нижнекамск» и ТОР (территория опережающего развития) «Чистополь».

Фонд развития моногородов (ФРМ) уже помогает Камскому индустриальному парку «Мастер» в ТОСЭР «Набережные Челны».

«Статус ТОСЭР открывает моногородам Татарстана новые возможности для создания производств, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий», — считает гендиректор ФРМ Илья Кривогов.