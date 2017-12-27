Травматизм обходится Татарстану почти в 3 млрд рублей в год

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). От травм погибает население трудоспособного возраста, которое должно работать и растить детей. Травматизм наносит экономический ущерб экономике Татарстана, считает главный травматолог РТ Сергей Кривошапко.

«Если в 2012 году на оплату амбулаторной медицинской помощи при травмах и их последствиях, на оплату стационарного лечения из средств ОМС, а также на выплаты по больничным листам ФСС было потрачено в общей сложности около 2,3 млрд рублей, то в 2015 году — около 2,7 млрд рублей», — сообщил эксперт на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Травматизм является одной из важнейших медицинских и социальных проблем, считает спикер. Однако предотвратить смертность от травматизма возможно.

Высокий уровень временной нетрудоспособности в связи с травмами и отравлениями наносит существенный ущерб экономике и социальному развитию, заключил Сергей Кривошапко.

