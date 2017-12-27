Сотрудничество в автосборке между Россией и Вьетнамом начнется с 2018 года

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сотрудничество России и Вьетнама в области промышленной автосборки начнется в 2018 году, сообщает ТАСС.

Стороны изменили срок реализации соглашения о поддержке производства моторного транспорта на территории Вьетнама. Договор был заключен в марте 2016 года и должен был вступить в силу с текущего года. Дополнительное соглашение подписали министр промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чан Туан Ань и посол России во Вьетнаме Константин Внуков.

Протокол входит в пакет соглашений о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом и позволит начать новый этап в развитии взаимовыгодной кооперации, отметил Константин Внуков.

В ближайшее время российские компании «КАМАЗ», «ГАЗ» и «УАЗ» при содействии министерств и ведомств Вьетнама приступят к реализации документа на льготных условиях ввоза и сборки отечественной автотехники в СРВ, рассказал посол.