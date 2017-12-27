В Казани сдали проблемный дом № 3 в ЖК «Молодежный»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Казани сдали дом № 3 на 112 квартир в жилом комплексе «Молодежный», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Дом № 3 — это здание из двух подъездов переменной этажности от 14 до 16 этажей.

Из пяти домов жилого комплекса ранее был сдан лишь дом № 4 на 231 квартиру. Его ввели в эксплуатацию осенью 2015 года.

Следующими объектами ЖК «Молодежный» станут дома № 1 и дом № 2. Самым проблемным домом остается дом № 5, который находится на этапе свай.

Жилой комплекс «Молодежный» из пяти домов строится в Советском районе Казани по улице Ноксинский спуск. Он примыкает к Ноксинскому лесу, недалеко находится Ометьевский лес.