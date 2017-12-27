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Общество

В Казани сдали проблемный дом № 3 в ЖК «Молодежный»

27 декабря 2017, 12:48

Из пяти домов жилого комплекса ранее был сдан лишь дом № 4 в 2015 году.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Казани сдали дом № 3 на 112 квартир в жилом комплексе «Молодежный», сообщает пресс-служба мэрии Казани. 

Дом № 3 — это здание из двух подъездов переменной этажности от 14 до 16 этажей. 

Из пяти домов жилого комплекса ранее был сдан лишь дом № 4 на 231 квартиру. Его ввели в эксплуатацию осенью 2015 года. 

Следующими объектами ЖК «Молодежный» станут дома № 1 и дом № 2. Самым проблемным домом остается дом № 5, который находится на этапе свай. 

Жилой комплекс «Молодежный» из пяти домов строится в Советском районе Казани по улице Ноксинский спуск. Он примыкает к Ноксинскому лесу, недалеко находится Ометьевский лес.


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