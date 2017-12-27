Экс-глава прокуратуры Набережных Челнов ушел из жизни

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сегодня на 82-м году ушел из жизни ветеран органов прокуратуры Татарстана Гамир Хамидуллин, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Гамир Хамидуллин родился в 1936 году в Заинском районе. После демобилизации из рядов Советской Армии он заочно окончил отделение Казанского государственного университета.

В надзорном ведомстве свою карьеру Хамидуллин начал в 1962 году. За время трудовой деятельности он работал следователем Заинского и Челнинского районов, Челнинской городской прокуратуры. С 1973 года по 1993 год он возглавлял Сармановскую и Комсомольскую прокуратуру, а также прокуратуру Набережных Челнов.

Гамир Хамидуллин был награжден знаком отличия «За верность закону» первой степени, медалями «Ветеран прокуратуры» и «290 лет прокуратуре России».

Гражданская панихида состоится 28 декабря в 9.00 по адресу: г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 25-32. Похоронят ветерана на родине – в деревне Верхний Налим Заинского района.