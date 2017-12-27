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Площадь Азатлык в Набережных Челнах станет фан-зоной на время ЧМ-2018

27 декабря 2017, 12:12

В предстоящем году благоустройство площади, проходившее в несколько этапов, будет завершено.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Благоустройство площади Азатлык в Набережных Челнах будет полностью завершено к ЧМ-2018 по футболу, на время которого здесь будет организована городская фан-зона. Об этом на брифинге по итогам уходящего года в Кабинете Министров республики сообщила помощник Президента РТ, куратор республиканской программы «Парки и скверы РТ» Наталия Фишман.

«Здесь будет организована фан-зона с трансляцией матчей на экранах», — уточнила Фишман.

Она также анонсировала, что в предстоящие новогодние праздники на площади Азатлык 8 января предусмотрена развлекательная программа с катком и много других мероприятий. 31 декабря здесь будет работать трамвай желаний.

Набережночелнинский объект стал единственной площадью, вошедшей в перечень 57 общественных пространств для благоустройства в 2018 году по региональной программе «Парки и скверы Татарстана».


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