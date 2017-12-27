УФСИН РТ: На конвой в Альметьевске никто не нападал

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). УФСИН России по Татарстану опроверг информацию о нападении на конвой, которую распространили социальные сети.

В соцсетях сообщалось, что в Альметьевске неизвестные якобы напали на сотрудников УФСИН по Татарстану и были убиты в перестрелке.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН России по РТ, информация эта не соответствует действительности.

«Никаких чрезвычайных происшествий у нас не было, обстановка контролируемая», – подытожил представитель ведомства.