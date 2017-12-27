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Шарыченков дебютирует за «Ак Барс» в матче против «Барыса»

27 декабря 2017, 12:36

Голкипер перешел в стан казанцев по ходу сезона из ханты-мансийской «Югры».
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Вратарь «Ак Барса» Александр Шарыченков дебютирует в составе казанской команды в предстоящей гостевой игре против «Барыса». Об этом сообщает официальное сообщество «Ак Барса» в социальной сети «ВКонтакте».

«Александр Шарыченков: сегодня дебют», – такой подписью сопровождается фото голкипера в одном из постов.

Голкипер перебрался в стан казанского «Ак Барса» по ходу сезона из ханты-мансийской «Югры»: о заключении контракта с вратарем казанцы объявили 20 декабря.

Игра между «Ак Барсом» и «Барысом» пройдет в Астане сегодня, 27 декабря, и начнется в 16.30 (мск). Казанские хоккеисты на сегодняшний день возглавляют турнирную таблицу на Востоке, астанинцы занимают девятое место в этой же конференции.


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