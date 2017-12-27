ВТБ Факторинг профинансирует поставщиков ПАО «Ростелеком» на сумму до 60 млрд рублей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). ВТБ Факторинг приступил к реализации долгосрочной программы факторингового финансирования поставщиков ПАО «Ростелеком». Общая сумма соглашения составляет 60 млрд рублей, первые платежи в адрес контрагентов Ростелекома были проведены в начале декабря.

Корнелиу Робу, директор по работе с клиентами ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Мы рады сотрудничеству с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний, которая обратилась к нам с просьбой обеспечить в случае необходимости бесперебойное финансирование всех поставщиков — в перспективе их число должно достигнуть нескольких тысяч. Мы успешно решили эту задачу, использовав свою большую экспертизу в области организации программ финансирования поставщиков крупных корпоративных клиентов».

«Предопределяющим фактором выбора в пользу решения ВТБ Факторинг стало признание финансирования в составе кредиторской задолженности, а не в финансовом долге компании, при сопоставимой стоимости факторинга по отношению к альтернативным способам финансирования. В лице ВТБ Факторинг мы нашли надежного партнера, который помогает нам решать комплексные задачи управления операционной ликвидностью и повышения эффективности казначейских операций», — говорит Илья Пономарев, директор департамента финансов ПАО «Ростелеком».