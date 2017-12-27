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Экономика и финансы

Госжилфонд РТ: «Человеческий фактор» при распределении квартир исключается

27 декабря 2017, 19:00

До конца года ведомство обеспечит жильем очередников программы соципотеки, участвующих в конкурсах и имеющие на счетах необходимый первоначальный взно
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Государственном жилищном фонде при Президенте РТ прошла встреча с участниками программы социальной ипотеки — работниками бюджетной сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы граждан ответил заместитель исполнительного директора Госжилфонда Булат Гилманов. Больше всего присутствующих интересовало закрепление квартир в текущем году. 

Подведение итогов по квартирам проводится ежедневно программным путем, исходя из рейтингов участников жилищных программ по утвержденным условиям предоставления жилых помещений. Таким образом, «человеческий фактор» исключается, объяснил Булат Гилманов.

На днях ГСЖ РТ разыграл квартиры в домах 11-1, 11-3, 11-5 в жилом комплексе «Салават Купере», рассказал представитель ведомства.

Очередники этого года, участвующие в конкурсах и имеющие на счетах необходимый первоначальный взнос, получат жилье в текущем году. Право выбора квартир потеряют те граждане, которые не выбрали жилые помещения при наличии свободных квартир и не сохранили заявки на личных страницах, отметил Булат Гилманов.


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