Для обсуждения с населением благоустройства Лебяжьих озер Казани запустят спецсайт

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В начале февраля команда помощника Президента РТ, куратора республиканской программы «Парки и скверы РТ» Наталии Фишман запустит специальный сайт swanlakes.tatar, где будет организован сбор инициатив и поиск интересантов благоустройства особо охраняемой природной территории лесопарка. Об этом Фишман сообщила накануне на итоговом брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Сейчас сайт разрабатывается. В нем будет вся информация о проекте, будут анонсироваться разные типы обсуждений – с велосообществом, экологами и т.д. Кроме того, было много дебатов по благоустройству Горкинского леса, Ноксинского спуска, парка в Нижнекамске, поэтому мы решили пригласить в Казань специалистов из стран со схожим климатом или имеющих опыт такой работы, и в феврале проведем серию мероприятий первой международной научно-практической конференции “Городские леса”», — сказала Фишман.

При реализации программы благоустройства есть задача сделать проекты городских лесов с привлечением к работе жителей, пояснила она.

Наполнение пересохших за последние десятилетия из-за увеличения анропогенной нагрузки Лебяжьих озер в Казани было начато в октябре, после проведения в течение летнего сезона мер экологической реабилитации. Предполагается, что уже будущим летом здесь можно будет купаться. Формирование инфраструктуры лесопарка продолжится в течение еще нескольких лет.

