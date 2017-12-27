(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). «Газпром» сможет минимизировать отношения с «Нафтогазом Украины» без особых конфликтов, сообщает ТАСС со ссылкой на члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.
«Нафтогаз Украины» требовал компенсировать переплату стоимости газа за 2011 — 2015 годы. Стоимость компенсации составляла 14 млрд долларов.
Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование украинской компании. Более того — обязал выплатить 2 млрд долларов долга за поставленный газ.
Российская компания должна быть удовлетворена решением Стокгольмского арбитража по газовому делу, уверен Корольчук.
«Решение Стокгольмского арбитража в таком виде не дает шансов для Украины как для транзитного государства и как для государства — покупателя газа. Украина превратится в площадку для торговли и транзита газа европейскими трейдерами и компаниями, с одной стороны, и Россией — с другой», — цитирует агентство слова Корольчука.