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Экономика и финансы

«Газпром» сможет минимизировать отношения с «Нафтогазом Украины» без особых конфликтов

27 декабря 2017, 13:38

Российская компания должна быть удовлетворена решением Стокгольмского арбитража по газовому делу, считает эксперт Юрий Корольчук.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). «Газпром» сможет минимизировать отношения с «Нафтогазом Украины» без особых конфликтов, сообщает ТАСС со ссылкой на члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.

«Нафтогаз Украины» требовал компенсировать переплату стоимости газа за 2011 — 2015 годы. Стоимость компенсации составляла 14 млрд долларов. 

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование украинской компании. Более того — обязал выплатить 2 млрд долларов долга за поставленный газ.

Российская компания должна быть удовлетворена решением Стокгольмского арбитража по газовому делу, уверен Корольчук. 

«Решение Стокгольмского арбитража в таком виде не дает шансов для Украины как для транзитного государства и как для государства — покупателя газа. Украина превратится в площадку для торговли и транзита газа европейскими трейдерами и компаниями, с одной стороны, и Россией — с другой», — цитирует агентство слова Корольчука.


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