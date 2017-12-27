Охранять порядок в новогоднюю ночь в Татарстане будут две тысячи полицейских

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Александр Елисеев). В ночь с 31 декабря на 1 января на страже порядка в Татарстане будут стоять две тысячи полицейских. В Рождество на охрану порядка выйдут 800 человек, а в каждый день праздников нести службу будут 400 полицейских. На случай внештатных ситуаций в МВД по РТ подготовлен резерв сотрудников, об этом сообщил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов на брифинге в МВД по РТ

Все места массового скопления людей заранее проверяют технические специалисты и кинологи со служебными собаками.

«Одно из главных направлений работы – это антитеррористическое направление. Всего в Татарстане будут работать 157 елочных городков, из них – 56 основных. На входах будут ограждения и организован досмотр. В прошлом году праздничные мероприятия посетили более 250 тысяч человек, в этом мы ожидаем более полумиллиона. На подъездных путях будут выставлены строительные блоки и крупная техника, чтобы помешать проезду машин», – подчеркнул Рустам Ибрагимов.

Кроме того, полицейские совместно с другими структурами будут следить за использованием пиротехники – с 25 декабря по 10 января в Татарстане установлен особый противопожарный режим. Запускать салюты можно только на специальных площадках – в республике их 286.

«К сожалению, имеются факты травматизма пиротехникой. В этом году в Арском районе 13-летний мальчик получил ожоги. В прошлом году пострадали 4 человека – в Казани, Чистополе и двое в Набережных Челнах. Рваную рану кисти получил девятилетний ребёнок», – рассказал Рустам Ибрагимов.