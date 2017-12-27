Все новости Татарстан Россия

Спорт

В Казани на остановке трамвая появились граффити с игроками «Ак Барса»

27 декабря 2017, 12:10

Рисунки с изображением игроков казанского хоккейного клуба украсили трамвайную остановку «Океан».
«Ак Барс» отменил закрытие сезона, но запускает проект «Межсезонка»
СКА обыграл «Ак Барс» в Казани и завоевал Кубок Гагарина
Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями о новичках «Ак Барса»
«Ак Барс» всухую обыграл магнитогорский «Металлург»
^Рекордное количество ложных звонков о пожарах было отмечено вчера в Казани

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Казани на трамвайной остановке «Океан» появились граффити с изображением хоккеистов «Ак Барса». Об этом сообщил казанский журналист Максим Голубцов в своем Instagram.

Граффити появилось на обеих остановочных платформах — на одной из них размещены изображения Федора Малыхина, Иржи Секача, Владимира Ткачева, Андрея Маркова и Артема Лукоянова, а на другой художники нарисовали фанатский перфоманс с надписью «С тобою будем мы всегда».

Ранее казанский «Ак Барс» объявлял конкурс граффити, которыми в клубе хотели закрасить непристойности на казанских остановках. Главным призом конкурса являлась игровая сетка с автографами хоккеистов.


 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter