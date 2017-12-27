В Казани на остановке трамвая появились граффити с игроками «Ак Барса»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Казани на трамвайной остановке «Океан» появились граффити с изображением хоккеистов «Ак Барса». Об этом сообщил казанский журналист Максим Голубцов в своем Instagram.

Граффити появилось на обеих остановочных платформах — на одной из них размещены изображения Федора Малыхина, Иржи Секача, Владимира Ткачева, Андрея Маркова и Артема Лукоянова, а на другой художники нарисовали фанатский перфоманс с надписью «С тобою будем мы всегда».

Ранее казанский «Ак Барс» объявлял конкурс граффити, которыми в клубе хотели закрасить непристойности на казанских остановках. Главным призом конкурса являлась игровая сетка с автографами хоккеистов.



