Глава поселения Тукаевского района РТ получил приз антиконкурса «Золотая галоша»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Приз антиконкурса «Золотая галоша» вручили главе Малошильнинского поселения Тукаевского района РТ Геннадию Харитонову. Соответствующая информация размещена в группе активистов Тукаевского района ВКонтакте.
«От лица жителей и общественного движения Народный контроль РТ главе Геннадию Харитонову заочно был вручен приз антиконкурса "Золотая галоша"», — говорится в записи в соцсети.
Жители деревни Белоус планировали лично вручить антипремию, но в приемные часы чиновника на месте не оказалось.
Антиконкурс «Золотая галоша» был объявлен в декабре. Жителям сел предлагалось выбрать самые плохие дороги района. Антипремия предназначается чиновникам за бездействие в содержании дорог, уличного освещения, а также волокиту в решении вопросов водоснабжения.