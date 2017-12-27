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Глава поселения Тукаевского района РТ получил приз антиконкурса «Золотая галоша»

27 декабря 2017, 11:34

Антипремию за плохие дороги заочно получил глава Малошильнинского поселения Геннадий Харитонов.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Приз антиконкурса «Золотая галоша» вручили главе Малошильнинского поселения Тукаевского района РТ Геннадию Харитонову. Соответствующая информация размещена в группе активистов Тукаевского района ВКонтакте.

«От лица жителей и общественного движения Народный контроль РТ главе Геннадию Харитонову заочно был вручен приз антиконкурса "Золотая галоша"», — говорится в записи в соцсети. 

Жители деревни Белоус планировали лично вручить антипремию, но в приемные часы чиновника на месте не оказалось.

Антиконкурс «Золотая галоша» был объявлен в декабре. Жителям сел предлагалось выбрать самые плохие дороги района. Антипремия предназначается чиновникам за бездействие в содержании дорог, уличного освещения, а также волокиту в решении вопросов водоснабжения.


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