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За 2017 год врачи Татарстана спасли 472 жизни

27 декабря 2017, 11:12 , Фото: Салават Камалетдинов

За 2017 год врачи Татарстана спасли 472 жизни По показателям смертности самый низкий уровень в ПФО зарегистрировали в Татарстане.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). За 11 месяцев врачи Татарстана спасли 472 человека от смерти. Об этом на итоговой пресс-конференции Минздрава РТ сообщил глава ведомства Адель Вафин.

Естественный прирост населения составил 3 тыс. 227 человек, таким образом Татарстан стал первым по показателям в Приволжском федеральном округе.

«Показатель рождаемости снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13,8 процента. Показатель смертности по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 0,9 процента. У нас умерло на 369 человек меньше, чем в прошлом году», — сказал министр.

Сократилось число умерших от новообразований, внешних причин, в том числе от самоубийств, болезней органов дыхания, цереброваскулярных болезней и болезней эндокринной системы.

Специалисты отметили в Татарстане самый низкий уровень смертности в ПФО.


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