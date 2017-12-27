За 2017 год врачи Татарстана спасли 472 жизни

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). За 11 месяцев врачи Татарстана спасли 472 человека от смерти. Об этом на итоговой пресс-конференции Минздрава РТ сообщил глава ведомства Адель Вафин.

Естественный прирост населения составил 3 тыс. 227 человек, таким образом Татарстан стал первым по показателям в Приволжском федеральном округе.

«Показатель рождаемости снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13,8 процента. Показатель смертности по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизился на 0,9 процента. У нас умерло на 369 человек меньше, чем в прошлом году», — сказал министр.

Сократилось число умерших от новообразований, внешних причин, в том числе от самоубийств, болезней органов дыхания, цереброваскулярных болезней и болезней эндокринной системы.

Специалисты отметили в Татарстане самый низкий уровень смертности в ПФО.