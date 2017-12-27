Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Казани организация оштрафована за попытку вручить приставу электрокамин

27 декабря 2017, 12:25

Организацию «Бизнес Мастер Логистик Волга» оштрафовали на 500 тысяч рублей в доход государства.
Прокуроры РТ оспорили 58 незаконных решений надзорных органов об административных штрафах
Прокуратура проверит высказывания лидера «Яблока» в Татарстане
У жителя Казани за долги арестовали автомобиль
В Казани у авторынка автобус вылетел с дороги на тротуар
Лжеврачи пытались обмануть жительницу Казани на 80 тысяч рублей

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Казанская организация «Бизнес Мастер Логистик Волга» оштрафована за коррупционное правонарушение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 2015 году руководитель организации пообещал подарить приставу-исполнителю электрокамин за прекращение исполнительных производств.

Из-за финансовых затруднений бизнесмен не смог выполнить обещанное, а действия пристава были пресечены правоохранителями.

В результате прокурор возбудил в отношении ООО «Бизнес Мастер Логистик Волга» административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей в доход государства.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter