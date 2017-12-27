В Казани организация оштрафована за попытку вручить приставу электрокамин

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Казанская организация «Бизнес Мастер Логистик Волга» оштрафована за коррупционное правонарушение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В 2015 году руководитель организации пообещал подарить приставу-исполнителю электрокамин за прекращение исполнительных производств.
Из-за финансовых затруднений бизнесмен не смог выполнить обещанное, а действия пристава были пресечены правоохранителями.
В результате прокурор возбудил в отношении ООО «Бизнес Мастер Логистик Волга» административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
Организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей в доход государства.