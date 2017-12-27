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Экс-замглавы Балтасинского поселения осуждена за превышение полномочий

27 декабря 2017, 10:47

Женщина заключила подложные договоры найма помещений в доме, входящем в аварийный фонд.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура поддержала обвинение в отношении бывшей замглавы Балтасинского городского поселения, обвиняемой по статье «Превышение должностных полномочий», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что несколько лет назад женщина заключила подложные договоры найма помещений в доме, входящем в аварийный фонд. Она также вклеила в похозяйственную книгу листы, в которых содержались необходимые сведения о праве собственности на эти помещения.

В итоге после переселения из аварийного фонда жильцы получили субсидии на сумму около 700 тысяч рублей.

С учетом признания вины, сотрудничества со следствием, возраста и наличия госнаград суд назначил виновной наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

 


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