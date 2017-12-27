Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с Днем спасателя. Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

Президент поблагодарил спасателей за труд, мужество, благородство и профессионализм, а также отметил их блестящую подготовку.

Спасатели эффективно действуют и за пределами России: при ликвидации крупных пожаров и последствий других ситуаций чрезвычайного характера. Кроме того, важное направление работы сотрудников МЧС — это проведение международных гуманитарных акций, подчеркнул Путин.

«Убежден, что сотрудники министерства и впредь будут беречь и укреплять славные традиции ведомства, воспитывать на них молодежь, повышать качество взаимодействия служб и подразделений, укреплять партнерские контакты с зарубежными коллегами, достойно и добросовестно служить России», — заявил Президент РФ.