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Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

27 декабря 2017, 12:18 , Фото: Ильнар Тухбатов, kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя Президент России поблагодарил спасателей за труд, мужество, благородство и профессионализм, а также отметил их блестящую подготовку.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с Днем спасателя. Соответствующая информация размещена на сайте главы государства. 

Президент поблагодарил спасателей за труд, мужество, благородство и профессионализм, а также отметил их блестящую подготовку.

Спасатели эффективно действуют и за пределами России: при ликвидации крупных пожаров и последствий других ситуаций чрезвычайного характера. Кроме того, важное направление работы сотрудников МЧС — это проведение международных гуманитарных акций, подчеркнул Путин. 

«Убежден, что сотрудники министерства и впредь будут беречь и укреплять славные традиции ведомства, воспитывать на них молодежь, повышать качество взаимодействия служб и подразделений, укреплять партнерские контакты с зарубежными коллегами, достойно и добросовестно служить России», — заявил Президент РФ.


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