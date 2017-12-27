(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры, сообщает «Интерфакс».

Специалисты Роспотребнадзора советуют не приобретать деликатес с рук и быть внимательными при чтении этикетки.

«На ней (этикетке — прим Т-и) должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки, маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово "Икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Обратите внимание, что надпись должна быть "выбита" изнутри», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Потребителя должна насторожить икра, на упаковке которой указана пищевая добавка Е-239 (уротропин). С 2010 года ее применение попало под запрет, хотя раньше уротропин считался допустимым консервантом. Выяснилось, что при разложении в кислой среде желудка из пищевой добавки выделяются формальдегиды, ядовитые токсические вещества.

При этом допускаются такие консерванты, как Е-200 и Е-211.

Также потребителям напомнили об отличиях натуральной икры от искусственной. Среди признаков натуральной икры — мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные икринки без пленок и трещинок. «Сдувшиеся» икринки, истекающие соком — это сигнал о том, что икру подвергали разморозке. У натуральных икринок есть ядро, тогда как искусственные же икринки однородны. Оболочка икринок искусственного продукта жесткая, ее сложно лопнуть.

Роспотребнадзор советует опустить икру в горячую воду, чтобы проверить ее качество: натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная — растворится, окрасив воду.

После вскрытия банки с икрой ее можно хранить трое суток. Икру следует хранить в холодильнике при температуре от +2 до +6°С. Из открытой жестяной банки продукт лучше переложить в чистую сухую стеклянную емкость, посоветовали специалисты Роспотребнадзора.