Фотографы «Татар-информ» стали победителями фотоконкурса «Этнографическая мозаика татарского народа»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Фотографы информационного агентства «Татар-информ» Ильнар Тухбатов и Султан Исхаков завоевали призовые места на фотоконкурсе «Этнографическая мозаика татарского народа». Они победили в номинации «Народно-прикладное искусство». Ильнар Тухбатов удостоен II места, Султан Искаков завоевал III место.

Победителей объявили вчера на церемонии открытия выставки, организованной в фойе Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

Фотоконкурс «Этнографическая мозаика татарского народа» проводится с 2014 года в рамках государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 — 2019)». Работы оцениваются по номинациям «Портрет», «Традиции и обряды», «Народно-прикладное искусство».

Председатель жюри конкурса, заместитель министра культуры Татарстана Гузель Шарипова отметила, что география конкурса расширяется. «Мы рады, что география участников становится шире. Если в первые годы это были 7 — 8 регионов России, в этом году участвовали фотохудожники из 15 регионов. Сейчас мы получили более 500 фотографий, изображающих жизнь татар в разных краях», — сказала она.

«Думаю, удовлетворение испытают и те, кто посмотрит выставку в эти дни в театре Камала, и те, кто увидит выставки из этих фотографий на Сабантуе в разных уголках мира. Обратите внимание — здесь есть уникальные работы», — добавила она. Наряду с профессионалами в конкурсе могут участвовать и самодеятельные фотографы, отметила Шарипова.

В этом году в конкурсе приняли участие 64 фотографа из 15 регионов России. Всего на конкурс приняты 405 работ, около 40 работ отобраны для выставки.

Всем победителям были вручены дипломы и денежные призы, которые в этом году составили 65 тыс. руб. за I место, 45 тысяч руб. за II место и 25 тыс. руб. за III место.