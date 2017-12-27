Средняя длительность ожидания приема врача в Татарстане сократилась до 10 минут

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Татарстане время ожидания приема врача в медицинских учреждениях сократилось до 10 минут. Об этом на итоговой пресс-конференции Министерства здравоохранения РТ заявил глава ведомства Адель Вафин.

«Мы убрали привычные для всех регистратуры. Мы убрали все наши картохранилища, ввели прием только по предварительной записи. Самое главное время приема на участке увеличилось до шести часов», — отметил министр.

Длительность приема участковых терапевтов увеличилась с 10 до 15 минут. Все непрофильные функции врачей в этом году передали среднему персоналу. Вся работа с документами переведена от врача на медицинский пост.

Таких масштабных работ по модернизации первичного звена, как в Татарстане, по России еще не было, сказал министр.

«Для нас было важно не просто провести модернизацию учреждений. Важно было реорганизовать всю систему. Закупается осень много медицинского оборудования. Для нас важно организовать принцип управления болезнью», — подчеркнул Вафин.

Программа реорганизации и улучшения поликлиник нашей республики проводится в рамках проекта «Дружелюбная поликлиника».