(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В нескольких домах Казани отключат свет завтра, 28 декабря. Электричества не будет в зданиях Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов города. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

С 8 до 17 часов запланировано отключение в Вахитовском районе по адресам: ул. Т. Гиззата, 10, 14/15.

С 8.30 до 17.00 света не будет в Кировском районе по адресам: ул. Березовая, 24, 26, 28, 30, 32/2, 57, 59, 61, 63, 65, 67, а также ул. Приволжская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

С 9.00 до 17.00 отключат электричество в некоторых домах поселка Отары Приволжского района по улицам: Дачная и 10 лет Октября.

С 9.00 до 17.00 без света останутся жители улиц Заречная, Полевая, 2-я Полевая и Профсоюзная в поселке Вознесенское Советского района.

Света не будет также в нескольких промышленных и административных зданиях Кировского района Казани.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования.