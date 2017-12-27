Медведев поручил организовать в Крыму реабилитационные центры для инвалидов

(Казань, 27 декабря). Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду РФ проработать вопрос создания на базе санаториев Евпатории и Саки в Крыму реабилитационных центров для инвалидов. Соответствующий документ опубликован на сайте российского Кабмина.

Такое поручение Премьер-министр дал по итогам встречи с членами Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, которая состоялась 15 декабря 2017 года.

«Минтруду России, Минздраву России, Минфину России совместно с правительством Республики Крым проработать вопрос создания, включая источники финансирования, на базе санаторно-курортных организаций в городах Евпатория и Саки специализированных реабилитационных центров для инвалидов с детства, взрослых и граждан старшего возраста с инвалидностью», — говорится в тексте документа. О результатах нужно отчитаться Правительству до 30 марта 2018 года.

Минтруд вместе с Минкомсвязью и органами исполнительной власти обязаны включить в систему долговременного ухода за одинокими пожилыми людьми электронный сервис с возможностью связи с ними. О результатах нужно доложить в Правительство до 10 февраля 2018 года.

Также Медведев обязал Минтруд РФ совместно с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ при участии органов исполнительной власти субъектов РФ проработать вопросы о тарификации типовых социальных услуг, которые оказываются гражданам. О результатах необходимо отчитаться до 17 марта 2018 года.