(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). С рынка такси в Татарстане ушли несколько компаний, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Без разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси оказались семь юридических лиц. Речь идет об ООО «Милмаравто», ООО «Автосфера», ООО «Такси Казань», ООО «Арт Транс», ООО «Фортуна», ООО «Сити Крафт» и ООО «Эксклюзив». Все они ранее имели соответствующие разрешения.

В реестре указано досрочное прекращение действия разрешений у всех вышеуказанных компаний. Решение по этим юрлицам принято на основании сведений от Федеральной налоговой службы, отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса РТ.