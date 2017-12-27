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Экономика и финансы

С рынка такси в Татарстане ушли несколько компаний

27 декабря 2017, 11:46

Разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси отобрали у семи юрлиц.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). С рынка такси в Татарстане ушли несколько компаний, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Без разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси оказались семь юридических лиц. Речь идет об ООО «Милмаравто», ООО «Автосфера», ООО «Такси Казань», ООО «Арт Транс», ООО «Фортуна», ООО «Сити Крафт» и ООО «Эксклюзив». Все они ранее имели соответствующие разрешения. 

В реестре указано досрочное прекращение действия разрешений у всех вышеуказанных компаний. Решение по этим юрлицам принято на основании сведений от Федеральной налоговой службы, отмечается в сообщении пресс-службы Минтранса РТ.


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