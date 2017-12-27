В Казани в один день три пассажирки общественного транспорта получили травмы

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Три пассажирки общественного транспорта в один день получили различные травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.
Так, 25 декабря утром напротив дома №150 по ул. Декабристов в автобусе упала 80-летняя женщина. Пенсионерка госпитализирована с переломом лодыжки.
Днем того же дня в троллейбусе напротив дома №64 по улице Фучика упала 62-летняя пассажирка. Женщина получила перелом лучевой кости.
Вечером напротив дома №45 по улице Московская 56-летняя пассажирка троллейбуса при падении растянула связки коленного сустава.
Все три водителя покинули места ДТП после инцидентов. В связи с этим Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.