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Происшествия

В Казани в один день три пассажирки общественного транспорта получили травмы

27 декабря 2017, 10:01

Водители покинули места ДТП, в связи с чем Госавтоинспекция разыскивает очевидцев.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Три пассажирки общественного транспорта в один день получили различные травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, 25 декабря утром напротив дома №150 по ул. Декабристов в автобусе упала 80-летняя женщина. Пенсионерка госпитализирована с переломом лодыжки.

Днем того же дня в троллейбусе напротив дома №64 по улице Фучика упала 62-летняя пассажирка. Женщина получила перелом лучевой кости.

Вечером напротив дома №45 по улице Московская 56-летняя пассажирка троллейбуса при падении растянула связки коленного сустава.

Все три водителя покинули места ДТП после инцидентов. В связи с этим Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.


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