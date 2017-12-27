(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов (АСВ) хочет сократить срок ликвидации банков до полутора лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ведомости».

Сокращение срока ликвидации банков, у которых отзывают лицензии, входит в план мероприятий реформы АСВ, сообщил гендиректор агентства Юрий Исаев. В последнее время количество банков, которыми управляет агентство, резко увеличилось. Срок ликвидации составляет около трех лет. Во время длительного процесса ликвидации ряд активов дешевеет, из-за чего кредиторы получают меньше.

«Идея в том, чтобы отказаться от бесконечных судебных процедур, которые в большинстве своем не приносят ожидаемого результата, и сосредоточиться на быстрой, публичной и результативной продаже, пока актив не обесценился», — прокомментировал Исаев инициативу АСВ.

Сейчас агентство занимается ликвидацией более 320 банков. Так, АСВ является конкурсным управляющим Татфондбанка, ИнтехБанка и Спурт банка.