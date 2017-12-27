В Сингапуре можно будет оплатить прокат велосипеда биткоинами

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сингапурская компания по аренде велосипедов oBike со следующего года собирается внедрить собственную криптовалюту oCoins, с помощью которой можно будет оплачивать услуги, сообщает ТАСС.

Для этого будет использоваться блокчейн-платформа Tron, отмечается в заявлении компании.

«Это будет первым подобным опытом в мире, когда клиенты смогут не просто пользоваться предоставляемыми услугами, но и зарабатывать деньги», — сказали в компании.

Чем дольше продолжительность аренды, тем больше клиент сможет получить oCoins, а полученными в результате биткоинами можно будет оплатить аренду жилья или купить другие продукты, пояснили в сингапурской компании.

Блокчейн-платформа Tron занимает 18-ю позицию в списке самых крупных торговых площадок криптовалют, ее капитализация оценивается в 2,6 млрд долларов.