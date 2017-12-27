Правительство одобрило законопроект о жилье для детей-сирот

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Правительство России одобрило законопроект, который касается жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

В регионах России будут создавать список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые должны быть обеспечены жильем. Правительство России наделяется полномочиями по установлению единого порядка учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Контроль за своевременной подачей заявления о включении детей в список возлагается на органы опеки и попечительства. Если законные представители детей-сирот не подали соответствующий документ до достижения ими 18 лет, то дети-сироты вправе сделать это самостоятельно.

Контроль за порядком исключения детей-сирот и лиц из числа детей-сирот из регионального списка по прежнему месту жительства и включения их в список другого региона по новому месту жительства будет осуществлять Правительство.