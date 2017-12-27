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Политика, Общество

Правительство одобрило законопроект о жилье для детей-сирот

27 декабря 2017, 09:40

В России создадут список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые должны быть обеспечены жильем.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Правительство России одобрило законопроект, который касается жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Распоряжение опубликовано на сайте Правительства.

В регионах России будут создавать список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые должны быть обеспечены жильем. Правительство России наделяется полномочиями по установлению единого порядка учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Контроль за своевременной подачей заявления о включении детей в список возлагается на органы опеки и попечительства. Если законные представители детей-сирот не подали соответствующий документ до достижения ими 18 лет, то дети-сироты вправе сделать это самостоятельно. 

Контроль за порядком исключения детей-сирот и лиц из числа детей-сирот из регионального списка по прежнему месту жительства и включения их в список другого региона по новому месту жительства будет осуществлять Правительство.


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