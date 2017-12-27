В Киеве похитили российского блокчейн-специалиста

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Киеве неизвестные похитили специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчины в темной одежде и балаклавах затащили Лернера в авто и увезли в неизвестном направлении неподалеку от офисного центра на улице Степана Бандеры.

Отмечается, что с 2014 года Лернер жил в Испании, а на Украину приехал, чтобы работать над стартапами, связанными с криптовалютами и блокчейном.

Блокчейн – это четко структурированная база данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу данных, мошенничество и нарушение имущественных прав.