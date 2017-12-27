Все новости Татарстан Россия

Происшествия

В Киеве похитили российского блокчейн-специалиста

27 декабря 2017, 09:19

Мужчина приехал на Украину, чтобы работать над стартапами, связанными с криптовалютами и блокчейном.
Государственный архив Татарстана в три раза увеличит число оцифрованных документов
В Киеве осквернили памятник расстрелянным евреям
В Киеве вырубят 200 деревьев ради расширения дороги
Киевлянин сядет в тюрьму за убийство собак
В Киеве возводят минарет высотой 27 метров

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Киеве неизвестные похитили специалиста в сфере IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, мужчины в темной одежде и балаклавах затащили Лернера в авто и увезли в неизвестном направлении неподалеку от офисного центра на улице Степана Бандеры.

Отмечается, что с 2014 года Лернер жил в Испании, а на Украину приехал, чтобы работать над стартапами, связанными с криптовалютами и блокчейном.

Блокчейн – это четко структурированная база данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая исключает кражу данных, мошенничество и нарушение имущественных прав.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter