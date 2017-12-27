СМИ: В Юго-Восточной Азии зафиксированы подозрительные переводы биткоинов

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Юго-Восточной Азии зафиксированы подозрительные денежные переводы с использованием криптовалюты, которые были предназначены для террористов, сообщает ТАСС со ссылкой на Straits Times.

«Число транзакций пока еще не очень высокое, но они (экстремисты — прим. Т-и) стремятся к росту. Их конечная цель заключается в обеспечении доставки этих средств до нужного адресата», — цитирует агентство источник, знакомый с ситуацией.

«Максимальная анонимность делает биткоины одним из наиболее предпочтительных для них платежных средств», — сказал он.

Эксперты могут определить, откуда идет криптовалюта, но очень сложно установить, кто именно стоит за такими операциями, также отметил источник.

Малайзия стала одним из первых государств Юго-Восточной Азии, где делают попытки жестко контролировать криптовалюту.

Центробанк Малайзии в рамках закона о предотвращении отмывания денег потребовал предоставлять полную информацию при переводе виртуальных средств в наличные, следует из сообщения информагентства.