(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) может стать госкорпорацией, пишут «Известия».

О новом функционале для Росимущества сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Функцию управления имуществом нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу», — заявил Шувалов.

Правительство России больше не ставит целью по продаже госактивов, заметил он.

Последняя крупнейшая приватизация, в результате которой выручка властей составила более 1 трлн рублей, состоялась в прошлом году. При этом в плане приватизации на 2017 — 2019 годы, как и прежде, есть активы Сбербанка, ВТБ, «Алросы», ОЗК, Совкомфлота и НМТП.

После заявления Шувалова появилась информация о возможном расформировании Росимущества. Другие источники считают, что агентство могут превратить в госкорпорацию. В этом случае функции Росимущества перейдут другим ведомствам: полномочия по работе с казной — Казначейству, по земельным отношениям — Росреестру, по приватизации — Минэкономразвития. Представители новой структуры смогут управлять только госсобственностью.

«Решение будет приниматься после президентских выборов. Но все понимают, что преобразование Росимущества займет много времени, придется менять законодательство», — уверен источник «Известий» в Правительстве.