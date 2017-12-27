Глава «Ростеха»: Мусоросжигательные заводы дают минимальный выброс в атмосферу

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Пять мусоросжигательных заводов — четыре под Москвой и один в Казани, которые появятся до 2025 года, дают минимальный выброс в атмосферу, на уровне выхлопов от современного автомобиля, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет «Крммерсант».

По словам Чемезова, за основу были взяты мусоросжигательные заводы, которые в Швейцарии создали с помощью швейцарско-японских технологий. Была проведена большая работа, проанализировано влияние на экологию, возможные объемы переработки. В результате пришли к выводу, что эти технологии самые качественные.