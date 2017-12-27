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Глава «Ростеха»: Мусоросжигательные заводы дают минимальный выброс в атмосферу

27 декабря 2017, 08:45

Сергей Чемезов рассказал об экологической безопасности пяти заводов по сжиганию мусора, который появятся в России до 2025 года.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Пять мусоросжигательных заводов — четыре под Москвой и один в Казани, которые появятся до 2025 года, дают минимальный выброс в атмосферу, на уровне выхлопов от современного автомобиля, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет «Крммерсант».

По словам Чемезова, за основу были взяты мусоросжигательные заводы, которые в Швейцарии создали с помощью швейцарско-японских технологий. Была проведена большая работа, проанализировано влияние на экологию, возможные объемы переработки. В результате пришли к выводу, что эти технологии самые качественные.


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