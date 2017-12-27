Онищенко посоветовал россиянам отказаться от поездок в жаркие страны на Новый год

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Россиянам лучше отказаться от поездок в экзотические страны на Новый год, посоветовал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости.

По словам Онищенко, не надо резко менять климат. Никаких Сингапуров, никаких Доминикан, отдыхать нужно в своем климатическом поясе, резкая перемена климата может вызвать стресс и ослабить иммунитет, считает депутат.

Экс-главный санитарный врач РФ считает, что для старших возрастных групп и для детей это вообще (опасно), может даже вызвать какие-то заболевания.