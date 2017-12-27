В Лаишевском районе открылась центральная елка

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Лаишеве открылась центральная елка, сообщает пресс-служба Лаишевского района.

В торжественном мероприятии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев и председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин. Они поздравили лаишевцев с наступающим Новым годом, затем вручили награды: Анатолий Фомин почетные грамоты организации наиболее отличившимся, а Михаил Афанасьев - победителям районного конкурса на новогоднее оформление территорий предприятий и частных домовладений.

На торжественном открытии городской елки по-настоящему праздничный подарок ждал 10-тысячного подписчика нашего официального аккаунта Лаишевского района в Instagram. Глава района вручил счастливчику диплом и приз в размере 10 000 рублей. Им стал Эдуард Валиев из Казани.

Праздник продолжился новогодним представлением: шоу от Деда Мороза и Снегурочки, выступление театра танца «Сайдаш» из Казани, музыкальная анимация «Крези-бенд», бумажное шоу, игры и различные конкурсы. Открытие елки завершилось грандиозным красочным салютом.