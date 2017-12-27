Цены на нефть поднялись до максимумов за два с половиной года

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Впервые с мая 2015 года цены на нефть эталонных марок Brent и WTI превысили уровень в 66 и 60 долларов за баррель соответственно.

В том числе стоимость мартовских фьючерсов на Brent в 00.19 по Москве достигала 66,78 доллара за баррель. Стоимость же февральских фьючерсов на WTI в свою очередь достигала вчера 60,01 доллара за баррель, отмечает RT.

Причиной роста цен стал взрыв на нефтепроводе в Ливии между портом Эс-Сидр и месторождением Мардаа.

Теракт устроили боевики из группировки «Бригады обороны Бенгази», связанной с запрещенной в РФ и многих других странах террористической сетью «Аль-Каида», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.