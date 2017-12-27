ФСБ задержала руководителя юротдела «Роснефти» по делу о взятке от Шакро Молодого

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники ФСБ задержали руководителя юридического отдела ПАО «Роснефть», экс-главу управления по ЦАО Главного управления СКР по Москве Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию о задержании бывшего сотрудника СКР агентству подтвердил источник, знакомый о расследовании дела о получении тремя работниками Следственного комитета взятки от криминального авторитета.

Первого заместителя руководителя главка СКР по Москве генерал-майора Дениса Никандрова, главу Управления собственной безопасности СКР полковника Михаила Максименко и его заместителя полковника Александра Ламонова подозревают в получении взятки от Шакро за смягчение обвинения другому лидеру организованной преступности – Андрею Кочуйкову (Итальянцу).

После возбуждения уголовного дела Крамаренко уволился из Следственного комитета и устроился на работу в «Роснефть».