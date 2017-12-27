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В Торгово-промышленной палате РТ состоится традиционная новогодняя встреча

27 декабря 2017, 08:34

Участники встречи планируют обсудить предложения по улучшению делового климата в республике.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). На традиционную новогоднюю встречу сегодня приглашает своих членов Торгово-промышленная палата республики. Об этом сообщается на сайте организации.

Участие во встрече планирует принять Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, информирует интернет-портал Правительства РТ.

Ожидается, что кроме подведения итогов уходящего года, участники встречи обсудят вероятные экономические риски в 2018 году и конкретные предложения по улучшению делового климата в регионе. Кроме того, затронут тему принципов эффективного предпринимательства.

Также во время мероприятия будут вручены премии имени Александра Таркаева.

Местом проведения встречи станет конгресс-зал Торгово-промышленной палаты республики.
 


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