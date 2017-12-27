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Рустам Минниханов примет участие в заседании Госсовета РФ в Москве

27 декабря 2017, 08:06

На федеральном уровне планируется обсудить улучшение инвестиционного климата в регионах России.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня с рабочей поездкой находится в Москве. Планируется, что он примет участие в последнем в этом году заседании Государственного Совета РФ под председательством Президента России Владимира Путина.

Ключевой темой заседания должна стать инвестиционная привлекательность регионов как основа экономического развития страны.

На официальном сайте лидера государства сообщается: «На заседании будут представлены конкретные предложения в сфере улучшения инвестиционного климата. Отдельным блоком будут рассмотрены результаты внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса».


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